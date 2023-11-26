Мир 26 ноября 2023, 22:19 Раскрыта личность освобожденного ХАМАС россиянина Захарова: освобожденного ХАМАС россиянина зовут Рон Кривой РИА «Новости»

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Российского гражданина, освобожденного из плена ХАМАС, зовут Рон Олегович Кривой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА «Новости» со ссылкой на волонтерскую организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести» сообщило, что мужчина работал звукооператором на фестивале Nature Party в израильском кибуце Реим, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября.

«Рон Кривой: 25 лет, любит вечеринки, путешествия и наслаждаться жизнью. По-настоящему любит музыку и мечтает о карьере в мире звука и музыки. Сейчас он работает на стройке. Он окружен многочисленными друзьями и очень семейный, дружелюбный и надежный человек. Живет в Кармиэле и был похищен с фестиваля в Реиме, когда работал там в звуковой команде», — сказано в заявлении организации.

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Россиянин находился в плену у ХАМАС 51 день. Его сестра Джулия рассказала изданию Times of Israel, что сначала он сумел убежать от вооруженных людей и прятался в яме.

Ранее Захарова сообщила, что движение ХАМАС освободило российского гражданина вне рамок списка об обмене. Освобождение стало следствием прямых договоренностей между российскими дипломатами и представителями ХАМАС.

ХАМАС заявил, что решение об освобождении россиянина было принято «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».

Ранее власти Израиля и руководство ХАМАС договорились о временном прекращении огня на четыре дня для обмена заложников на арестованных палестинцев в израильских тюрьмах. В воскресенье, 26 ноября, Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников, в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев. По данным Израиля, ХАМАС продолжает удерживать на территории сектора Газа примерно 215 заложников.