03 марта 2023, 14:44
Раскрыта истинная цель «формулы мира» Зеленского
МИД назвал сколачивание антироссийской коалиции целью «формулы мира» Зеленского
Власти Украины отметили первый год специальной военной операции очередной порцией заявлений, направленных на дискредитацию России. Премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возможность примирения в ближайшие 100 лет, а глава государства Владимир Зеленский продолжил продвигать свою «формулу мира» на международных площадках, чтобы сколотить антироссийскую коалицию. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Дипломаты подчеркнули, что США и их союзники по НАТО воспользовались сложившейся ситуацией для реализации плана по уничтожению России. Для этого они все более активно накачивают Украину вооружениями, обучают боевиков и помогают ВСУ определять цели для будущих ударов.
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В последний пакет военной помощи США включили военную продукцию на два миллиарда долларов. В него вошли дроны-камикадзе, авиационный комплекс CyberLux К8, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракетные системы с лазерным наведением, 155-миллиметровые снаряды, оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты.
Министерство обороны США призналось, что заказало все это оборудование у компаний. Это свидетельствует о том, что процесс укрепления ВСУ станет долгим. Это также подтверждает готовность стран НАТО обучать украинских боевиков столько, «сколько потребуется».
Поставками оружия Североатлантический альянс превратил Украину в лабораторию и полигон для испытания своих военных разработок.
«Формула мира» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою «формулу мира» на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2022 года. Он подчеркнул, что боевые действия в его стране закончатся после выхода российских войск, восстановления территориальной целостности и гарантий о безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение Зеленского стало очередным свидетельством его неготовности к разрешению кризиса дипломатическим путем. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается разговаривать на таких условиях.
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