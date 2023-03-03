Мир 03 марта 2023, 14:44 Раскрыта истинная цель «формулы мира» Зеленского МИД назвал сколачивание антироссийской коалиции целью «формулы мира» Зеленского РИА «Новости»

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Власти Украины отметили первый год специальной военной операции очередной порцией заявлений, направленных на дискредитацию России. Премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возможность примирения в ближайшие 100 лет, а глава государства Владимир Зеленский продолжил продвигать свою «формулу мира» на международных площадках, чтобы сколотить антироссийскую коалицию. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что США и их союзники по НАТО воспользовались сложившейся ситуацией для реализации плана по уничтожению России. Для этого они все более активно накачивают Украину вооружениями, обучают боевиков и помогают ВСУ определять цели для будущих ударов.

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В последний пакет военной помощи США включили военную продукцию на два миллиарда долларов. В него вошли дроны-камикадзе, авиационный комплекс CyberLux К8, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракетные системы с лазерным наведением, 155-миллиметровые снаряды, оборудование для разминирования и радиоэлектронные средства защиты.

Министерство обороны США призналось, что заказало все это оборудование у компаний. Это свидетельствует о том, что процесс укрепления ВСУ станет долгим. Это также подтверждает готовность стран НАТО обучать украинских боевиков столько, «сколько потребуется».

Поставками оружия Североатлантический альянс превратил Украину в лабораторию и полигон для испытания своих военных разработок.

«Формула мира» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою «формулу мира» на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2022 года. Он подчеркнул, что боевые действия в его стране закончатся после выхода российских войск, восстановления территориальной целостности и гарантий о безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение Зеленского стало очередным свидетельством его неготовности к разрешению кризиса дипломатическим путем. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается разговаривать на таких условиях.