Мир 10 февраля 2023, 19:10 Раскрыта истинная причина милитаризации Польши NDP: Польша готовится подавлять восстания в случае возвращения себе западной части Украины РИА «Новости»

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Польша готовит своих военных к тому, чтобы подавлять восстания, если ей удастся вернуть себе западную часть Украины. Ожидание атак со стороны России тут ни при чем. Таким мнением поделился обозреватель NDP Марек Галась.

«Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь», — заметил он.

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Журналист уверен, что Украина готовится отдать Польше западные территории — даже в объявлениях о сдаче квартир в аренду во Львове уже начали указывать, что территории могут попасть под юрисдикцию другого государства. Галась предположил, что процесс был спланирован давно и запущен с первых дней СВО. Польша запасается иностранным вооружением, чтобы защищать возвращенные земли от восстаний последователей фашистской идеологии.

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По мнению журналиста, возвращаться к событиям многолетней давности теперь, когда «Украина пропитана фашистской идеологией, а ее история давно переписана», бессмысленно. Кроме того, после этого Польшу снова будут считать оккупантом и она «наверняка не избежит новой Волынской резни».