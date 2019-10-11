Малофеев назвал истинную причина дела Байденов

Зеленский отказался свидетельствовать против Трампа Подробнее

В СМИ пишут про то, кто кому звонил и что говорил, про реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Малофеев же предложил посмотреть за этот политический дым и обратиться к фактам. Он выделил главную суть всей этой истории: «конкретный американский сынок заработал на Украине миллионы долларов». Хантера Байдена пристроили на работу в совет директоров украинской компании, хотя он не обладал необходимыми знаниями в той области. Вашингтон воспользовался тем, что Украина превратилась в «колонию США».

«В тот момент, когда Украина была фактически колонией, протекторатом Соединенных Штатов. И когда папа отвечал конкретно за Украину», — отметил Малофеев.

Поэтому «сынок получил миллионы долларов», пользуясь протекцией отца, написал «Царьград».

«Все знаем, что это называется коррупция, непотизм, кумовство, когда ровно там, где папа является главным, сынка устраивают на работу. Это факт», — добавил замглавы Всемирного Русского Народного Собора.

Хантер Байден работал в энергетической компании Burisma. Его отец, Джозеф Байден, публично признался, что надавил на власти Украины и добился увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который ранее расследовал дело против бенефициара Burisma.

Скандал разгорелся после публикации стенограммы беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер попросил коллегу взять под контроль расследование обстоятельств увольнения генпрокурора Шокина. Взамен он обещал стране материальную помощь.