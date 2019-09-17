Раскрыта «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе
Как рассказал Пристайко в эфире телеканала ICTV, помимо обмена и неких «радикальных мер», Зеленский собирается установить ментальный контакт с украинцами, которые оказались «по ту сторону».
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«Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — заявил министр.
По словам Пристайко, власти сделают все возможное, чтобы упростить жизнь жителям Донбасса. Одним из пунктов поддержки министр назвал строительство моста в Станице Луганской, которое позволит людям не приезжать каждые 60 дней на перерегистрацию, чтобы получать пенсию.
«У нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная „формула Зеленского“», — подчеркнул собеседник телеканала.
Он особенно отметил тот факт, что в последнее время давление на Россию со стороны Запада начало ослабевать и Украине никто не поможет, так как у Киева мало партнеров.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Местные жители не захотели признавать итоги государственного переворота и новая власть начала там военную операцию.