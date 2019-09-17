Раскрыта «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Вадим Пристайко назвал методы, которые будет использовать глава украинского государства Владимир Зеленский для прекращения войны. Среди основных позиций, на которые уповает президент, значатся обмен удерживаемых лиц и даже «радикальные меры».

Как рассказал Пристайко в эфире телеканала ICTV, помимо обмена и неких «радикальных мер», Зеленский собирается установить ментальный контакт с украинцами, которые оказались «по ту сторону».

Зеленский назвал свои основные задачи на посту главы государства Подробнее

«Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — заявил министр.

По словам Пристайко, власти сделают все возможное, чтобы упростить жизнь жителям Донбасса. Одним из пунктов поддержки министр назвал строительство моста в Станице Луганской, которое позволит людям не приезжать каждые 60 дней на перерегистрацию, чтобы получать пенсию.

«У нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная „формула Зеленского“», — подчеркнул собеседник телеканала.

Он особенно отметил тот факт, что в последнее время давление на Россию со стороны Запада начало ослабевать и Украине никто не поможет, так как у Киева мало партнеров.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Местные жители не захотели признавать итоги государственного переворота и новая власть начала там военную операцию.