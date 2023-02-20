Мир 20 февраля 2023, 04:41 Раскрыт заработок иностранных наемников на Украине Глава СК России Бастрыкин: западные наемники на Украине получают 30–100 тысяч гривен Pxhere

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Иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получают от 30 тысяч до 100 тысяч гривен. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Установлены данные о порядке их (иностранных наемников — прим. ред.) вербовки, обучении, участии в боевых действиях и размерах денежных вознаграждений, составляющих от 30 тысяч до 100 тысяч гривен», — отметил председатель российского следственного комитета.

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Речь идет о сумме от 60 до 200 тысяч рублей. Иностранцы, которые приехали на Украину как добровольцы, получают гражданство страны в упрощенном порядке, а после этого вступают в ряды ВСУ, пояснил Бастрыкин.

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Глава СК России добавил, что сейчас устанавливаются конкретные лица из числа иностранцев и факты их противоправных действий.

Чтобы погибших наемников в последствии не опознали, представители ВСУ отрубают им головы, заявил Бастрыкин. Он отметил, что украинская сторона старается любыми способами скрыть данные о личности иностранцев. По словам Бастрыкина, несколько таких тел обнаружили в зоне проведения СВО. Впоследствии при помощи записей в мобильных телефонах специалисты смогли установить, что они принадлежат польским наемникам.