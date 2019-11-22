  • Раскрыт заработок домработницы Кейт Миддлтон

    22 ноября 2019, 20:24

    Алена Макаренко

    Домработница Антонелла Фрезолоне убирает покои принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а еще ей вручили Королевский Викторианский орден. Тем не менее женщина получает среднюю для граждан Великобритании зарплату. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
    Раскрыт заработок домработницы Кейт Миддлтон

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    Фрезолоне устроилась на работу во дворец 20 лет назад. Сначала она была экономкой в Букингемском дворце, где помогала по хозяйству королеве Елизавете II. Однако позднее женщину повысили до статуса старшей домработницы за проявленный профессионализм в работе. В 2013-м Фрезолоне перешла на работу к принцу Уильяму и Миддлтон, которые к тому времени уже поженились и воспитывали первенца Джорджа.

    Фрезолоне должна не только убирать комнаты, но и вести семейную бухгалтерию членов королевской семьи.

    СМИ писали о баснословном заработке домработницы. Однако позднее они узнали, что это не так. В год женщина получает около 23 тысяч фунтов стерлингов (чуть менее двух миллионов рублей). Для сравнения, обслуживающий персонал в Лондоне получает за тот же период около 20 тысяч.

    По данным прессы, супруги довольны работой домработницы, поэтому вручили ей Королевский Викторианский орден. Эта награда была учреждена в 1983 году. Ее получают те, кто предан семье монархов. Особенно пара ценит Фрезолоне за умение хранить секреты: женщина ни разу не давала интервью.