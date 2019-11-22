Раскрыт заработок домработницы Кейт Миддлтон

Уловки принцессы Дианы помогли Кейт Миддлтон очаровать британцев Подробнее

Фрезолоне устроилась на работу во дворец 20 лет назад. Сначала она была экономкой в Букингемском дворце, где помогала по хозяйству королеве Елизавете II. Однако позднее женщину повысили до статуса старшей домработницы за проявленный профессионализм в работе. В 2013-м Фрезолоне перешла на работу к принцу Уильяму и Миддлтон, которые к тому времени уже поженились и воспитывали первенца Джорджа.

Фрезолоне должна не только убирать комнаты, но и вести семейную бухгалтерию членов королевской семьи.

СМИ писали о баснословном заработке домработницы. Однако позднее они узнали, что это не так. В год женщина получает около 23 тысяч фунтов стерлингов (чуть менее двух миллионов рублей). Для сравнения, обслуживающий персонал в Лондоне получает за тот же период около 20 тысяч.

По данным прессы, супруги довольны работой домработницы, поэтому вручили ей Королевский Викторианский орден. Эта награда была учреждена в 1983 году. Ее получают те, кто предан семье монархов. Особенно пара ценит Фрезолоне за умение хранить секреты: женщина ни разу не давала интервью.