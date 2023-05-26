Мир 26 мая 2023, 16:58 Раскрыт тип взрывчатки в диверсиях на «Северных потоках» Spiegel: следы октогена нашли на яхте «Андромеда» после взрывов на «Северных потоках» Danish Defence

Читать 360tv в

Остатки взрывчатого вещества октоген, пригодного для использования под водой, нашли немецкие криминалисты на яхте «Андромеда», подозреваемой в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Spiegel.

Собеседники заявили, что это взрывчатое вещество намного легче, чем тротил, поэтому достаточные объемы для повреждений газопроводов могла перевозить обычная яхта. Производством октогена занимаются как западные компании, так и страны бывшего Восточного блока.

Реклама

По мнению источников, это еще одно доказательство причастности к совершенным диверсиям представителей Украины.

Федеральная прокуратура Германии отказалась прокомментировать эту информацию, заявив, что расследование пока еще продолжается.

Впервые о найденных следах взрывчатки на яхте «Андромеда» со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Тогда же стало известно, что двое членов экипажа использовали фальшивые паспорта Болгарии, а арендатором судна стало польское туристическое агентство, которое в 2016 году открыли два гражданина Украины.