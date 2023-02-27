Мир 27 февраля 2023, 21:20 Раскрыт способ обхода Евросоюзом запрета на оказание военной помощи Украине Глава дипломатического корпуса ЕС Боррель назвал «сломанным табу» поставки оружия Украине РИА «Новости»

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Евросоюз изначально не мог организовать поставки вооружений на Украину из-за прописанных норм в учредительных документах объединения. Но способ обхода быстро нашли, чем «сломали табу» военной политики ЕС. Об этом в комментарии для газеты The Financial Times заявил глава внешнеполитического ведомств Евросоюза Жозеп Боррель.

Он пояснил, что сразу после начала конфликта обратился к лидерам государств — членов ЕС с предложением начать поставки оружия на Украину. Но тратить средства из бюджета объединения на эти цели запрещали нормативные акты. Но дипломат нашел выход.

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«Вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание. Табу оказалось сломлено», — рассказал Боррель, вспоминая свое выступление перед главами стран ЕС в 2022 году.

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Европейский фонд мира не попадает под законодательство о бюджете Евросоюза и не контролируется его парламентом. Несмотря на то, что целью средств фонда являются вооружения и оборона для предотвращения конфликтов и укрепления безопасности, до начала конфликта деньги оттуда поступали для субсидий фермеров и строительства дорог.

Против перенаправления средств выступила Венгрия, пригрозив, что откажется от внесение взносов. Но после гарантий, что предназначенное для Украины оружие не пойдет через ее территорию, страна дала согласие.

По словам Борреля, первые покупки оружия для Украины дали толчок Польше и странам Балтии оказывать собственную поддержку соседней стране в конфликте с Россией. Всего из Европейского фонда Украина получила 3,6 миллиарда евро, которые она потратила на закупку вооружений. В этом году Евросоюз увеличил финансовые объемы организации еще на два миллиарда евро.