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    11 декабря 2020, 10:33

    Раскрыт секрет успеха Меган Маркл

    Алена Макаренко

    Меган Маркл очаровывает и влюбляет в себя людей с первой встречи. Каким образом ей это удается, рассказала эксперт по этикету Мика Майер. Об этом сообщил Express.co.uk.

    Герцогиня Сассекская часто посещает мероприятия благотворительных фондов.

    «Меган Маркл общается с разными людьми. Она должна уметь находить подход к каждому из них», — объяснила Майер.

    При входе в помещение супруга принца Гарри соблюдает простое правило — глаза и рот должны быть открыты. Так Маркл демонстрирует окружающим свою готовность к общению. Это же делает ее более привлекательной в глазах собравшихся.

    Во время разговора герцогиня часто повторяет позы и жесты собеседников. Данный прием в психологии называется «отзеркаливанием». Кроме того, жена внука королевы Британии не делает лишних движений, например, не перекладывает сумку из одной руки в другую. Правая рука Маркл всегда свободна для рукопожатия, написал сайт «Дни.ру».

    Ранее британская актриса Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в четвертом сезоне сериала «Корона». Она заметила, что Маркл повторяет историю свекрови.