Раскрыт секрет успеха Меган Маркл

Герцогиня Сассекская часто посещает мероприятия благотворительных фондов.

«Меган Маркл общается с разными людьми. Она должна уметь находить подход к каждому из них», — объяснила Майер.

При входе в помещение супруга принца Гарри соблюдает простое правило — глаза и рот должны быть открыты. Так Маркл демонстрирует окружающим свою готовность к общению. Это же делает ее более привлекательной в глазах собравшихся.

Во время разговора герцогиня часто повторяет позы и жесты собеседников. Данный прием в психологии называется «отзеркаливанием». Кроме того, жена внука королевы Британии не делает лишних движений, например, не перекладывает сумку из одной руки в другую. Правая рука Маркл всегда свободна для рукопожатия, написал сайт «Дни.ру».

Ранее британская актриса Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в четвертом сезоне сериала «Корона». Она заметила, что Маркл повторяет историю свекрови.