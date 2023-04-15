Мир 15 апреля 2023, 05:27 Раскрыт план США на случай гибели американского солдата на Украине Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине Pxhere

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В случае случайной гибели американского солдата на Украине США не станут наносить удары по России, рассказала Fox News бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер. По ее словам, Штаты могут и вовсе никак не отреагировать на такую ситуацию.

«Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине», — говорится в материале со ссылкой на Коффлер.

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По ее словам, каким-либо президентом США активные боевые действия против России не рассматривались бы в принципе. Для таких мер, по мнению Коффлер, потребовалось бы, чтобы конфликт «зашел слишком далеко», а Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев».

Как отмечено в материале, более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».

Командир взвода Интернационального легиона ВСУ поляк Михаил Журек погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщило польское агентство РАР. Наемника похоронили в деревне Бралине в Кемпненском уезде Великопольского воеводства Польши. На похоронах присутствовала родственники погибшего, а также представители местных властей.