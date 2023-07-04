Мир 04 июля 2023, 00:13 Раскрыт гонорар экс-премьера Британии Лиз Трасс за поездку на Тайвань Taiwan News: экс-премьер Британии Трасс получила 115 тысяч долларов за поездку на Тайвань РИА «Новости»

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Общая сумма гонораров бывшего премьер-министра Великобритании Лизз Трасс за ее поездку на Тайвань, встречи с местными политиками и выступление в местном университете в мае 2023 года составила 115 тысяч долларов. Такие данные привела газета The Taiwan News.

Журналисты напомнили, что бывший британский премьер приехала на остров по приглашению Министерства иностранных дел страны, но большую часть средств (101 тысячу долларов) она получила за выступление перед участниками фонда «Проспект». Остальные средства, в виде погашения расходов экс-политика выплатили власти Тайваня.

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Всего Трасс пробыла на острове четыре дня. За это время она провела четырехчасовое выступление, а также встретилась с государственными деятелями, включая главу администрации Тайваня Цай Инвэнь.

МИД объяснил, что такие поездки уходящих британских лидеров на остров стали давней традицией. Отвечая на вопрос о гонораре экс-премьера Британии в ведомстве отметили, что не могут ответить, а этот вопрос, так как не принимали участие в расчетах.

Журналисты выяснили, что за выступление на Тайване Трасс получила больший гонорар, чем в Индии или Швейцарии. Но по сравнению со своей предшественницей Терезой Мэй она заработала гораздо меньше. Уже не первый год вторая женщина на посту премьер-министра Великобритании остается одним из самых дорогих спикеров.

Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании после 44 дней работы. Это самый короткий срок пребывания на этой должности за всю историю страны. После вступления в должность Трасс приняла ряд критических решений, которые поставили страну на грань дефолта. Только ценой неимоверных усилий финансовому сектору правительство удалось спасти курс фунта стерлингов спасли от обвала.