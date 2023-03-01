Мир 01 марта 2023, 18:57 Раскрыт главный страх Зеленского Обозреватель The Express Майкл Ноулз: падение Артемовска напугало Зеленского Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил скорое падение Артемовска (украинское название — Бахмут) из-за усиления группировки российских сил. Об этом в своей колонке для британской газеты The Express написал обозреватель Майкл Ноулз.

Журналист напомнил, что украинский лидер в одном из своих последних выступлений признал, что держать город под контролем становится все сложнее из-за усиления натиска российских сил и уничтожения всех позиций обороны.

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При этом приказа об отводе войск из Артемовска Зеленский так и не отдал. Для президента России Владимира Путина освобождение города станет стратегической победой, которой так боится украинский лидер.

Потери подразделений ВСУ в Артемовске уже превысили 70%, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул что речь идет об опытных и подготовленных военных. Но украинское командование продолжает направлять в город новые силы, набранные по призыву.

По оценке Кимаковского, в городе остались еще несколько тысяч украинских солдат, которых командование бросило на убой.