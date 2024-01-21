Мир 21 января 2024, 16:20 Раскрыт главный провал Зеленского на форуме в Давосе NYP: отказ Зеленского от переговоров с Россией оттолкнул инвесторов в Давосе Hannes P Albert / Global Look Press

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Приехавшие на Всемирный экономический форум в Давосе предприниматели отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в инвестициях, на которые он так рассчитывал. Об этом по итогам закрытых переговоров политика и руководителей крупных банков в своей статье для газеты The New York Post сообщил экономический обозреватель Чарльз Гаспарино.

Он отметил, что обычно добивающийся денег от государственных структур Зеленский на этот раз ушел ни с чем. Несмотря на то, что крупнейшие игроки Уолл-Стрит заявили о готовности рассмотреть Украину как место для вложения средств, они не дали собеседнику ни цента.

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На публике представители крупных инвестиционных фондов JP Morgan, а также банкиры из Carlyle Group и Blackstone демонстрировали готовность проинвестировать средства в создание новых производств на Украине. Но в ходе закрытой части переговоров возникло непреодолимое препятствие. Зеленский подтвердил, что не намерен вести переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, а значит, боевые действия продолжатся.

«Именно конфликт мешает Уолл-стрит полностью открыть свой кошелек. Проще говоря, проблема в том, что инвесторы знают, что у разбомбленных технологических стартапов нет возврата капитала», — написал Гаспарино.

Журналист не исключил, что после окончания боевых действий Украине откроют доступ к частным деньгам крупных инвесторов. Но до этого момента от частного бизнеса страна не получит ничего.

Озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложение вложить частные инвестиции в восстановление воюющей страны поставили его в глупое положение, отмечал американский журналист Дэнни Хайфон.

По его словам, от украинского лидера ждали реальной программы и обещаний, но вместо этого услышали требования новых санкций против России и критику за недостаточную поддержку.