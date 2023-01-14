Мир 14 января 2023, 11:01 Додик резко ответил главе МИД Боснии и Герцеговины за критику награждения Путина Президент Республики Сербской ответил главе МИД БиГ за критику награждения Путина Пресс-служба Кремля

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик ответил главе МИД республики Бисере Туркович, которая раскритиковала награду президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

«Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он нас уважает и поддерживает международное соглашение (Дейтонское — прим. ред.), на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина», — заявил Додик.

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Девятого января Додик наградил Путина высшей наградой республики — орденом Республики Сербской с цепью — за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества.

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При этом Додик уличил в лицемерии европейские страны, которые на фоне ими же объявленных антироссийских санкций продолжают товарооборот с Россией.

Ранее лидер сербов Боснии и Герцеговины обвинил Запад в разжигании конфликта в Косове и Метохии. По его мнению, Западные страны не смогли достичь быстрых результатов на Украине и решили переключиться на сербов, чтобы достичь успеха хотя бы в Республике Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины.