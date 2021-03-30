СМИ рассказали, как «Спутник V» расколол Евросоюз

Россия заявила, что готова поставить в Евросоюз порядка 50 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». После этого в Европарламенте произошел раскол.

Представители ЕС до сих пор не могут достичь единого мнения по поводу поставок российского препарата, сообщило французское издание Le Monde.

«Это вызывает некоторые трения», — указано в статье. Споры возникают из-за того, что Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить вакцину. В марте EMA заявило о начале испытаний «Спутника V».

Переговоры с российской стороной о поставках препарата Еврокомиссия даже не начинала. Однако, по мнению источников, надолго затягивать этот процесс не стоит.

В некоторых странах считают, что начать закупки «Спутника V» можно без решения EMA. Подобным образом уже поступили власти Венгрии и Словакии. Вариант такого развития событий допустим в исключительных случаях.

Ранее в Минздраве заметили, что иммунитет к COVID-19 может развиться уже после введения первой дозы «Спутника V». Пожилым медики рекомендовали прививаться классической версией вакцины.