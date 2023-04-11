Мир 11 апреля 2023, 11:52 Раскольники захватили Свято-Георгиевский храм в Хмельницком Хмельницкая епархия УПЦ заявила о захвате Свято-Георгиевского храма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поддерживающие раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) совершили рейдерский захват Свято-Георгиевского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком. Они провели там незаконное голосование о том, что религиозная община должна теперь подчиняться раскольникам. Об этом сообщил Хмельницкая епархия УПЦ на своей странице в соцсети.

«10 апреля 2023 года в городе Хмельницком состоялся рейдерский захват Свято-Георгиевского храма Украинской православной церкви и духовного центра, расположенного вблизи храма», — сказано в сообщении епархии.

Реклама

По ее данным, захват произошел примерно в 16:00 по московскому времени в понедельник. Его осуществила группа, взломавшая боковые двери храма с помощью ломов. После этого за ними в помещение вошли люди, которые не являются членами религиозной общины УПЦ.

Они провели незаконное собрание и выступили за переподчинение общины раскольнической церкви. Прихожане храма не смогли зайти на территорию храма во время этого мероприятия. Епархия напомнила, что по уставу религиозной организации в состав приходских собраний входят священнослужителей и те люди, которые регулярно посещают богослужение, а также исповедуются и причащаются.

«Действия лиц, не являющихся членами религиозной организации, проявившиеся в объявлении и проведении собраний, фальсификации документов религиозной организации, грубом вмешательстве в ее внутреннюю деятельность и захвате Свято-Георгиевского храма, носят противоправный, незаконный и циничный характер», — подчеркнули в епархии.

Представители храма и верующие обратились к правоохранителям с просьбой защитить их права на вероисповедание. Ранее стало известно о смерти экс-депутата Верховной рады Владимира Стретовича. Он возглавлял штурм одного из храмов УПЦ.