Мир 29 июня 2023, 07:25 Раскольники в Хмельницкой области захватили храм УПЦ УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма Димитрия Солунского в Хмельницкой области Telegram

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Храм великомученика Димитрия Солунского, который относится к Украинской православной церкви (УПЦ), захватили в Хмельницкой области. За этим стоит группа людей во главе с местным депутатом. Об этом пресс-служба епархии сообщила в своем в Telegram-канале.

Все произошло около 14:00 28 июня в селе Перегонка Ярмолинецкого благочиния.

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«Группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского и завладели имуществом прихода УПЦ», — сказано в сообщении.

Настоятель храма обратился в полицию и заявил о рейдерском захвате. Ранее стало известно о том, что в конце мая полицейские захватили храм в Киевской области. История случилась в селе Черняхов.

Политолог Данила Гуреев заявил в разговоре с «360», что Украина хочет порвать все связи с Россией, в том числе религиозные. Эта страна, как и Российская Федерация, всегда была православной. Однако сейчас там могут задуматься о переходе в католичество.