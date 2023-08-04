Мир 04 августа 2023, 15:28 Раскольники ПЦУ захватили храм Украинской православной церкви в Черкассах Митрополит Феодосий заявил о захвате Сретенского храма УПЦ в Черкассах Черкасская епархия Украинской Православной Церкви

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Сретенский храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах захватили раскольники из Православной церкви Украины, сообщил глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий. Видеообращение священнослужителя опубликовали на YouTube.

«В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм», — сказал иерарх.

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Феодосий уточнил, что 29 июня инициаторы захвата собрали депутатов горсовета, бюджетников и других людей, которые не имели никакого отношения к храму, и провели мероприятие якобы от имени прихожан. На нем и приняли решение о переходе здания в подчинение ПЦУ.

По словам митрополита, здание храма строили на средства Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет пожертвований верующих или спонсоров. Он также напомнил о нападках раскольников на сестер милосердия, которых изгнали из храма в городской больницы Черкасс.

«[После этого эпизода] это второе по масштабу злодеяние гонителей церкви в нашем городе», — подчеркнул он.

В июле сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Нетешине.