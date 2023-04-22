Мир 22 апреля 2023, 19:55 Раскольники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией в Киевской области Раскольники ПЦУ захватили Покровский храм в Киевской области и надругались над Библией РИА «Новости»

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили Покровский храм в Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви. После этого раскольники стали издеваться над Библией, сообщили на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили в машину и говорили разные кощунственные слова», — отметили в публикации.

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Свои действия раскольники фотографировали и снимали на камеру. В захвате Покровского храма в селе Требухово им помогали люди в военной форме. Полиция в происхоящее не вмешивалась. По данным УПЦ, после случившегося раскольники планировали занять трапезную и дом священника, в которых собрались прихожане и дети.

Днем 22 апреля, по информации Nation News, верующие заперлись в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Так сторонники канонической церкви пытались защитить храм от действий ПЦУ. В это время раскольники пытались сломать двери обители и угрожали прихожанам УПЦ через окна.