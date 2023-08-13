Мир 13 августа 2023, 21:35 Раскольники ПЦУ заблокировали вход в храм Агапита Киево-Печерской лавры

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Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали вход в храм Агапита в Киево-Печерской лавре. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «СПЖ — новости Православия».

На кадрах видно, что люди расположились у здания и не позволяют желающим пройти внутрь. На данный момент этот храм единственный, где разрешают проводить богослужения верующим после закрытия лавры.

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Еще 4 августа стало известно, что раскольники ПЦУ захватили Сретенский храм канонической Украинской православной церкви в Черкассах. По словам главы Черкасской епархии УПЦ митрополита Феодосия, такие действия являются брутальным преступлением против церкви.

Он отметил, что 29 июня зачинщики захвата собрали бюджетников, депутатов городского совета и других людей, не имеющих отношения к храму, и организовали мероприятия якобы по желанию прихожан. Уже во время этого события они приняли решение о переходе здания в подчинение ПЦУ.