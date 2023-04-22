Мир 22 апреля 2023, 09:46 Раскольники начали захват храма УПЦ в Киевской области Союз православных журналистов сообщил о попытке захвата храма УПЦ под Киевом СПЖ - новости Православия / Telegram

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Последователи раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в селе Требухов Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

«Требухов, Киевская область. Идет захват храма УПЦ», — сказано в сообщении.

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На опубликованном видео видно, как люди в военной форме прорываются к дверям храма и спиливают замки, им препятствуют прихожане. Полиция не вмешивается. Среди собравшихся у церкви многие поют гимн Украины.

Ранее стало известно, что сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией матери в микрорайоне Гречаны города Хмельницкого. А накануне пасхальных богослужений неизвестные осквернили храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области на западе Украины. Злоумышленники исписали стены церкви оскорбительными надписями в адрес священников и верующих.