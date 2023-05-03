Мир 03 мая 2023, 20:29 Раскольники на Украине захотели праздновать Рождество 25 декабря Глава ПЦУ Епифаний: церковь на Украине планирует провести календарную реформу РИА «Новости»

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Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу. Об этом украинскому изданию «Газета.ua» сообщил глава Православной церкви Украины Епифаний.

Календарная реформа предусматривает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Епифаний заявил, что в ПЦУ давно задумались над необходимостью изменить календарь, в этом направлении уже предпринимались определенные действия.

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«Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения из-за этого вопроса, <…> В мае на Архиерейском соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу», — заявил Епифаний.

Глава ПЦУ уверен, что реформа поможет избежать постепенного смещения неподвижных праздников. Также Епифаний упомянул о трудностях, которые предстоит преодолеть «с Божьей помощью».

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили Покровский храм в Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви. Потом они вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором и загрузили в машину.