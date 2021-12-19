Раскольническая церковь Украины посчитала «ошибкой» празднование Рождества 7 января

Предстоятель так называемой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что считает необходимым исправить «ошибку» с празднованием Рождества 7 января, и выступил за перенос на 25 декабря, с юлианского на григорианский календарь. Об этом написал ТАСС.

Глава раскольнической ПЦУ заявил в эфире «Радио Свобода» (признано иностранным агентом в РФ), что дата празднования Рождества сместится на 25 декабря в течение ближайших 10 лет. Однако Епифаний признал, что не может с точностью предвидеть, как скоро поменяются календари.

Митрополит отметил, что для этого уже сейчас необходимо заниматься просветительской работой. И попытался объяснить, почему считает неизбежным перенос празднования Рождества на Украине.

«Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить», — сказал глава раскольнической церкви.

Епифаний добавил, что переход должен быть плавным, а действовать надо мудро.

Глава ПЦУ уже предлагал перенести Рождество на 25 декабря. Сейчас на Украине его празднуют в этот день в основном последователи Римско-католической церкви и протестанты. А верующие канонической Православной церкви наряду с раскольнической и Греко-католической — 7 января.

Ранее, в ноябре, появились слухи, что патриарх Константинопольский Варфоломей, передавший Епифанию томос об автокефалии, якобы собирается оставить свой пост по состоянию здоровья.