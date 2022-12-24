Мир 24 декабря 2022, 00:10 Раскол заметили в отношениях США и Украины Обозреватель Newsweek Депетрис: Украина и США не сошлись по вопросу выхода из кризиса РИА «Новости»

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Вопрос завершения кризиса на Украине стал камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Киева. Военные чиновники США считают, что нужно идти на переговоры, но охваченный куражом президент Украины Владимир Зеленский мечтает о полной победе. Об этом в своей статье для журнала Newsweek написал обозреватель Дэниел Депетрис.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявили, что наступление российских войск начнется в 2023 году, что сведет на нет все небольшие победы армии страны.

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О дипломатическом выходе из конфликта также мечтают США, осторожно подталкивая Зеленского к этому шагу. При этом, чтобы не противоречить своей официальной риторике, продолжают поставлять дополнительное оружие ВСУ, но только в той мере, чтобы не допустить конфликта НАТО с Россией.

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Возможности у Вашингтона организовать эти переговоры есть. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин поддерживают открытые каналы связи со своими российскими коллегами.

Готов к дипломатическому пути выхода из конфликта и президент России Владимир Путин, но только на своих условиях, которые включают в себя признание Крыма и новых территорий. Но все упирается в украинского лидера, который посчитал незначительные победы ВСУ шансом на полный разгром России.

Вместо того, чтобы искать дипломатические пути из ситуации он пропагандирует свои «10 шагов к миру», которые больше похожи на требования капитуляции России, чего не произойдет никогда. Пока Украина не проявит интереса к переговорам, а США не поменяют свою риторику и не усилят давление на Киев боевые действия продолжатся.