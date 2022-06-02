В правительстве США произошел раскол из-за отсутствия единой позиции по введению новых антироссийских санкций на фоне событий на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источнике в Белом доме.

Часть сотрудников президентской администрации настаивает на введении еще более жестких рестрикций в адрес России. Агентство не указало конкретных чиновников, которые жаждут новых санкций. При этом сотрудники уверены, что смогут преодолеть возражения соратников и партнеров, выразивших опасения, связанные с экономическими последствиями этих санкций.

Другая часть правительства, среди которых есть представители Минфина, выразила обеспокоенность, что новые ограничения негативно повлияют на мировую экономику, которая и без того страдает от разрушенной логистики, инфляции и волатильных цен на нефть. Также их пугает возможность продовольственного кризиса.

«Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом уменьшая доходы Москвы», — сообщает Bloomberg.

Британский журналист назвал антироссийские санкции бессмысленными, читатели поддержали автора. Британцы признали, что Запад стал беднее, а Россия получила выгоду.