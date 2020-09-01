«Раскол будет усиливаться»: Джабаров оценил последствия перевода украинских школ на мову

Школьное обучение на Украине с 1 сентября этого года будет вестись только на одном языке — украинском. В силу вступил закон, подписанный прошлым лидером страны Петром Порошенко. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «360» заявил, что это приведет к еще большему расколу в украинском обществе.

Сенатор отметил, что русский язык объединял все население Украины. На нем говорят и читают все, даже те, кто ненавидит Россию. Перевод образования на мову он назвал данью моде и стратегической ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.

«Если в Швейцарии говорят на четырех языках, то это не значит, что она не единая и не суверенная страна. Украина пытается таким образом провести украинизацию своего населения. Раскол между русскоговорящими и Западной Украиной только усилится. Рано или поздно это закончится очень тяжело, с большими последствиями», — заявил сенатор.

Владимир Джабаров не исключил, что эта языковая реформа будет недолговечна и Украина все же вернет преподавание в школах на других языках.

Кроме отмены русского языка для преподавания в школах, это также коснется венгерского и польского, на которых говорит значительная часть жителей западной части Украины. Будапешт и ранее выражал озабоченность принятием Порошенко «языкового закона». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после победы Владимиром Зеленским на выборах президента Украины говорил о том, что новый лидер должен отменить дискриминационный закон о языке.