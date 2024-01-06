Мир 06 января 2024, 21:44 «Раскалывают этот орех». В США рассказали о стратегии России на Украине Риттер: Россия устроит прорыв в СВО, так как ВСУ некем заменить погибших бойцов РИА «Новости»

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Российская армия давит и наступает на разных участках линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом заявил бывший разведчик сооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, глобальная стратегия российского военного руководства заключалась в том, чтобы сначала уйти в оборону, перемолов личный состав Вооруженных сил Украины, а потом перейти к наступлению.

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«Таким образом они создали нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ на фронте», — выразил уверенность эксперт.

Теперь российские войска перешли к штурму оборонительных позиций ВСУ, заявил Риттер.

«Они раскалывают этот орех и наступают», — добавил бывший разведчик.

Ранее Скот Риттер заявил, что Украина может в результате спецоперации потерять Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск. По мнению эксперта, это может произойти уже к сентябрю 2024 года.