Футбольные фанаты заставили Европу говорить о расизме в Болгарии. Его мог породить коммунизм

Футбольные фанаты в Болгарии раз за разом поражают Европу расизмом. В этот раз под их удар попали темнокожие спортсмены сборной Англии. «360» постарался разобраться, откуда у национализма болгар растут ноги и останется ли страна с замашками расиста в ЕС.

В прошлом году мир узнал, что в Болгарии действуют военизированные патрульные группы, цель которых — «охота на беженцев». Это такой местный спорт, как объяснил свою деятельность 31-летний Динко Валев. Он возглавил отряд из 50 единомышленников, в арсенале которых семь танков и один вертолет. Вместе молодые люди патрулируют границу. Болгарские СМИ представили Валева как «супергероя, который сражается за свою родину», а премьер-министр страны публично «поприветствовал вклад» тех, кто «помогает полиции».

А совсем недавно UEFA завел дисциплинарное дело из-за поведения фанатов национальной команды Болгарии на матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Англии. Игру дважды прерывали из-за расистских оскорблений со стороны болгарских болельщиков. Объектами насмешек стали темнокожие спортсмены английской сборной: Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз.

И это не первый случай, когда футбольная федерация Болгарии расплачивается за расизм болельщиков. На последних двух матчах отбора Евро-2020 болгарской стороне частично закрыли трибуны. Новые обвинения грозят болгарам проведением домашних матчей без зрителей, зато с денежным штрафом.

Это будет уроком для местных фанатов. Они нарушили этику мирового спорта и наказали собственных игроков. Так считает политолог из Германии Александр Рар.

«Это ужасно неприятные вещи, которые уже давным-давно не должны иметь место. Я помню, как 20 лет назад немецкие фанаты бросали бананы на поле, когда в Бундеслиге появились первые темнокожие игроки. Это было 20 лет назад!» — отметил собеседник «360».

Политолог подчеркнул, что сейчас многие команды состоят из темнокожих игроков. Однако в таких странах Восточной Европы, как Румыния, Болгария, Польша, такого нет. Там, по словам Рара, развит национализм, так как эти государства не прошли эпоху послевоенной глобализации, а в ЕС попали сравнительно недавно.

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«Страны Восточной Европы вышли из коммунистической системы. Им не разрешалось быть румынами, болгарами, поляками. Они все были коммунистами, поклонялись идее равенства. А когда СССР распался, они решили, что наконец поживут в национальном государстве со всеми атрибутами национализма», — заявил политолог.

При этом государства не предусмотрели, что в ЕС их приняли не как национальные государства. Ведь в Союзе отказываются от ксенофобии, шовинизма и всего, что с этим связано.

«Не исключаю, что какие-то страны Восточной Европы откажутся от идей ЕС и захотят существовать отдельно. Поляки, по-моему, уже готовы, болгары тоже. Они в первую очередь чувствуют себя болгарами, а уже потом европейцами. Те же немцы — наоборот. В этом разница», — считает Рар.

Однако болгарский политолог Иво Христов уверен, что никакого национализма и расизма в Болгарии нет, а неприятные события матча с англичанами — «заранее подготовленная провокация».

Болгария не такая расистская держава, какой ее хотят представить. Болгары никогда не были националистами, к сожалению. Именно к сожалению, потому что здоровый национализм — это как здоровый иммунитет у человека Иво Христов политолог.

По словам Христова, болгары долгое время «были под турками», что сформировало нормальные отношения с представителями других национальностей и религий. Собеседник «360» уверен, что в стране нет даже здорового национализма. Зато есть повсеместный скептицизм.

«Многие уезжают на заработки. Получается, Болгария остается без болгар. Лет через 50 страна может остаться без болгар вовсе», — подытожил Христов.