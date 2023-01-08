Мир 08 января 2023, 07:14 Расизм в Швеции назвали частью повседневной жизни Bloomberg: для меньшинств в Швеции расизм стал частью повседневной жизни РИА «Новости»

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Иммигранты из Афганистана, Румынии, Сирии и стран Африки в Швеции регулярно сталкиваются с проявление расизма, он стал их повседневной частью жизни. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

«Расизм уже давно плотно укрепился в статусе части обыденной жизни для меньшинств в Швеции. Позиции правых политиков усиливаются, а недовольство традиционных глубинных избирателей только растет», — сказано в статье.

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Выходцы из Афганистана, Румынии и Сирии сообщили, что все чаще сталкиваются с насмешками и фанатичным поведением в свой адрес.

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«Все, что было раньше, уже ушло. Шведам теперь не так комфортно с иностранцами в своей стране. В школе моим детям кричат, что черным тут не место, а в магазинах местные отводят глаза, чтобы избежать контактов», — добавил уроженец Нигерии

Кроме того, рост преступности на почве ненависти также доказывает эти выводы. Например, с 2008 по 2018 год число таких преступлений увеличилось до 20%.