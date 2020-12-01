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    01 декабря 2020, 14:10

    «Расизм просто сменил цвет». Симоньян ответила на обвинения газеты Times из-за пародии на Обаму

    Анастасия Калинина

    Британская газета The Times заподозрила шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» в расизме. В одном из выпусков актриса с темной краской на лице спародировала Барака Обаму, спев песню «Я шоколадный заяц».
    «Расизм просто сменил цвет». Симоньян ответила на обвинения газеты Times из-за пародии на Обаму

    Кроме того, в выпуске от 28 ноября Кеосаян назвал президентство Обамы «темной стороной американской истории». В результате из-за ролика издание The Times обратилось к Европейскому союзу футбольных ассоциаций с просьбой пересмотреть контракт с владельцем НТВ, который спонсирует Лигу Чемпионов УЕФА.

    Газета обратилась за комментарием к жене ведущего и главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, она также числится сценаристкой шоу. В своем Telegram-канале она объяснила журналистам, что Кеосаян сам является частью этнического меньшинства в России и спокойно над этим шутит.

    «Неспособность Times понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах <…>, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет», — написала она.

    Руководство телеканала НТВ пока не прокомментировало ситуацию.