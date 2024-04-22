Мир 22 апреля 2024, 05:14 Расходы Украины на оборону выросли на 1270% SIPRI: в 2023 году траты на оборону в мире достигли рекордных $2443 млрд РИА «Новости»

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Расходы на оборону в мире в 2023 году выросли до рекордной величины в 2443 миллиарда долларов. Такие данные предоставил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

«Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI», — сказано в релизе.

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Больше всего на оборону в прошлом году потратили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. Около половины мировых расходов на оборону приходится на две страны: США потратили 916 миллиардов, Китай — 296 миллиардов. Россия потратила на оборону 109 миллиардов долларов, это на 24% больше по сравнению с тратами в 2022 году.

Украина потратила 64,8 миллиарда долларов, она заняла восьмую строчку в десятке стран с наибольшими расходами на оборону. С 2014 по 2023 год траты Украины по этой статье выросли на 1270%.