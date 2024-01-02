Мир 02 января 2024, 18:53 Расходы бюджета Украины в декабре превысили 10 миллиардов долларов Депутат Железняк: Расходы бюджета Украины в декабре превысили $10 миллиардов Oleksii Chumachenko / Global Look Press

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Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что в декабре 2023 года расходы бюджета составили 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиарда долларов). Парламентарий подчеркнул, что это рекордная цифра.

«Расходы — 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года», — заметил Железняк.

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С февраля 2023 года в бюджет Украины поступило около 74 миллиардов долларов от западных партнеров. В Раде напоминали, что огромные дыры в бюджете закрывают благодаря помощи со стороны США и стран ЕС. Если Вашингтон прекратит поддержку Киева, то украинскому руководство придется обратиться к странам G7.

На Украине приняли дефицитный бюджет на 2024 год. Казне не хватает свыше 43 миллиардов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины держится за счет подачек со стороны Запада. Первым лицам государства приходится отправляться в зарубежное турне и «клянчить с протянутой рукой».