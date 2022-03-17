«Расходуют мирных жителей». Политолог объяснил важность спецоперации на Украине

Украинские националисты ведут войну с мирным населением своей же страны. Задачи спецоперации являются крайне важными, заявил «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, на Украине наблюдается принцип бандеровского построения государства.

«Они воюют с мирными жителями. Они не задумываясь расходуют мирных жителей только для того, чтобы запугать всех и добиться беспрекословного исполнения бесчеловечных приказов», — сказал Кошкин.

Он добавил, что российским военным пришлось с этим столкнуться. Политолог напомнил, что спецоперацию развернули на украинской территории для демилитаризации и денацификации страны.

«Я думаю, что только сейчас приходит осознание, на сколько важные и нужные задачи были поставлены перед военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в формате специальной операции. При этом они прежде всего защищают мирных жителей Донбасса», — отметил Кошкин.

Эксперт заявил, что у него нет никакого сомнения, что ситуацией руководит Запад. Конфликт пытаются затянуть, чтобы как можно глубже втянуть Россию в проблемы Украины. Для этого подключаются и все союзники в Европе. Как подчеркнул Кошкин, США уже сами перебрали с санкциями и нарушили мировой баланс.