Мир 12 марта 2024, 06:37 «Расчленить нашу страну». Сенатор объяснил, почему НАТО — наступательный блок Сенатор Цеков: НАТО поставил перед собой цель расчленить Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО из оборонительного перевоплотился в наступательный блок. Теперь его цель — уничтожить Россию, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — сказал он.

Реклама

Сенатор назвал Североатлантический альянс военным блоком и привел в качестве доказательства его участие в конфликте на Украине и бомбардировку Югославии. Сергей Цеков обвинил НАТО в решении создать из украинского государства собственный форпост и плацдарм вместо того, чтобы договориться о взаимной безопасности. Политик предрек блоку саморазрушение.

НАТО не планировало размещать ядерное оружие в Швеции, ставшей новым членом альянса. Генсек Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в штаб-квартире блока.