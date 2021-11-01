Суд Голландии приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея»

Российский концерн «Алмаз-Антей» рассчитал, что если бы ракета, сбившая Boeing рейса MH17, шла по встречной траектории, то количество отверстий в обломках было бы гораздо меньше. На этом ранее настаивали эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии. Голландский суд приобщил к делу об авиакатастрофе заключений россиян.

Как стало известно ТАСС, об этом на слушаниях 1 октября сообщила Судья Хелейн Керстенс-Фокенс. По ее словам, выкладки «Алмаз-Антея» подтверждены результатами симуляций и тестов.

«Это дает основания эксперту „Алмаз-Антея“ говорить о том, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтвержден. Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК „Бук“, то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе», — подчеркнула судья.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва предоставила мировому сообществу все данные с радаров по MH17. Пассажирский самолет разбился в июле 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек. Следствие заявило, что ракета, сбившая лайнер, была запущена с территории России. Москва неоднократно опровергала эти инсинуации.