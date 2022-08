«Расчесываюсь я, щетка в кабинете». Борис Джонсон оправдался за неряшливую прическу

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с обвинениями в неопрятности. Он заявил, что расчесывает волосы и у него есть для этого специальная щетка.

Видео с комментарием политика опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». Журналист спросил Бориса Джонсона, почему он никогда не расчесывается. Чиновник возмутился и, резко жестикулируя, заявил, что это неправда.

«Расчесываюсь, я расчесываюсь. Я делаю это, у меня есть щетка. В кабинете есть щетка», — сказал он.

Прическа Бориса Джонсона давно стала мемом. Впервые его взъерошенные волосы начали обсуждать в 2003 году, когда он принял участие в передаче Have I Got News For You. Позднее в соцсетях даже появились аккаунты его волос.

Борис Джонсон в июле подал в отставку. Британцы освистали его и назвали худшим главой правительства в истории Великобритании. На пост премьер-министра претендуют министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.