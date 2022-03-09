«Раньше надо было взяться за этих подлюк». В Мариуполе поддержали российскую спецоперацию

Жители окрестностей Мариуполя поддержали российскую спецоперацию по демилитаризации Украины. Они полагают, что начинать ее надо было раньше и с нетерпением ждут освобождения всей территории ДНР от украинских военных, сообщило Ura.ru.

Как сообщает издание, жители сел Гнеутово, Талаковка, Сартана были вынуждены в конце февраля бежать в Мариуполь, когда закрепившиеся в районе силы ВСУ начали интенсивный обстрел пригорода. Однако теперь линия фронта сместилась в городскую черту и пребывание в городе может быть опасно. Российскую спецоперацию местные жители поддерживают. Жалеют лишь, что с ней несколько затянули.

«Раньше надо было взяться за этих подлюк», — заявила одна из собеседниц издания.

Сейчас местные жители пытаются выяснить судьбу свих детей и внуков, пропавших без связи в подвалах металлургического завода «Азовсталь». Как только появилась информация, что войска ДНР освободили часть города, жители пригородов начали ждать возращения родных. Однако пока этого не произошло.

«Никто не идет, из города никто не вышел. С нашими родными нет связи, мы не знаем живы они там или нет», — рассказала местная жительница.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация с эвакуацией из Мариуполя остается сложной, поскольку несколько сотен тысяч человек в городе продолжают служить «живым щитом» для нацподразделений Украины. По словам Пушилина, ситуация осложняется также тем, что нацбатальоны слабо контролируются Киевом, при этом они сконцентрировали в Мариуполе свои основные силы.