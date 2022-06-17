Не торопиться с пессимистичными прогнозами по проекту «Северного потока — 2» призвал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он заявил об этом на ПМЭФ, сообщило РИА «Новости».

«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте „Северный поток — 2“ было бы рано», — сказал он.

Пропускная способность газопровода «Северный поток — 1» сократилась из-за проблем с оборудованием. Германия отправила турбины для компрессора на техобслуживание в Канаду и не смогла вернуть их Газпрому из-за санкций.