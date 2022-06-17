«Рано ставить крест». Чижов призвал не торопиться с прогнозами по «Северному потоку — 2»
Постпред России при ЕС: рано ставить крест на проекте «Северного потока — 2»
Не торопиться с пессимистичными прогнозами по проекту «Северного потока — 2» призвал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Он заявил об этом на ПМЭФ, сообщило РИА «Новости».
«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте „Северный поток — 2“ было бы рано», — сказал он.
Пропускная способность газопровода «Северный поток — 1» сократилась из-за проблем с оборудованием. Германия отправила турбины для компрессора на техобслуживание в Канаду и не смогла вернуть их Газпрому из-за санкций.