Мир 10 сентября 2023, 18:18 «Рано или поздно». Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином Лидер США Байден выразил надежду на встречу с председателем КНР Си unsplash.com

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что надеется встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил ТАСС.

Американский лидер выступил на пресс-конференции в Ханое. По словам Байдена, он провел в переговорах с Си Цзиньпином «больше времени, чем многие мировые лидеры за последние 12 лет».

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«Я надеюсь, что встречусь с председателем Си [Цзиньпином] рано или поздно», — подчеркнул Байден.

Президент США уже неоднократно заявлял о стремлении встретиться с китайским лидером. В частности, он рассчитывал провести переговоры с коллегой из КНР на полях саммита «Большой двадцатки», который завершается в Нью-Дели сегодня, 10 сентября. Но в итоге китайскую делегацию возглавил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Байден 10 сентября досрочно завершил выступление на саммите G20 в Индии и вылетел из страны. Американский лидер отправился во Вьетнам.