Сейчас Россия готовится к проведению переговоров «нормандской четверки». Пока рано говорить о возможной встрече российского главы Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль: встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена Подробнее

«Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к „нормандскому формату“», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Перед этим представителю Кремля задали вопрос о том, возможны ли переговоры Путина и Зеленского до проведения саммита «нормандской четверки». Когда состоится встреча России, Украины, Германии и Франции, пока не известно, но подготовка к саммиту уже идет.

Ранее Песков отмечал, что российский лидер не отказывается от встречи с президентом Украины. Но переговоры должны быть хорошо организованы, так как от «встречи ради встречи» нет никакой пользы.

Провести переговоры Путина и Зеленского предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В качестве площадки он обозначил свою страну и заверил, что уже получил согласие Киева.