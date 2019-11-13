Рано говорить о возможной встрече Путина и Зеленского — Песков
Кремль: встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовленаПодробнее
«Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к „нормандскому формату“», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Перед этим представителю Кремля задали вопрос о том, возможны ли переговоры Путина и Зеленского до проведения саммита «нормандской четверки». Когда состоится встреча России, Украины, Германии и Франции, пока не известно, но подготовка к саммиту уже идет.
Ранее Песков отмечал, что российский лидер не отказывается от встречи с президентом Украины. Но переговоры должны быть хорошо организованы, так как от «встречи ради встречи» нет никакой пользы.
Провести переговоры Путина и Зеленского предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В качестве площадки он обозначил свою страну и заверил, что уже получил согласие Киева.