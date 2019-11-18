Раннюю рукопись Шарлотты Бронте купил музей ее имени
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Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Размер страниц издания составляет 35×61 миллиметра. В книге, «изданной» в 1830 году собраны три рассказа: «Письмо от лорда Чарльза Уэллсли», «Полуночная песня» и «Дневник француза» с продолжением.
Как сообщила британская газета Yorkshire Post, музейные сотрудники уже пытались купить уникальный артефакт в 2011 году. Но стоимость лота казалась для них слишком высока, и его прибрела компания Aristophil. Позже она разорилась.
В этот раз кампанию по сбору средств объявила актриса Джуди Денч. Как сообщило Reuters, старейшая представительница британского театра и кино, а также член Общества сестер Бронте призвала общественность собрать деньги, чтобы вернуть книжицу «домой в Хауорт».
Представитель музея на торгах Эд Маггс сообщил, что сейчас сотрудники музея находятся в абсолютном восторге.
Они сумели собрать 84 тысячи фунтов стерлингов (6,9 миллионов рублей) и выкупить раритет.