Ранние браки отменили в Саудовской Аравии

Теперь брак могут заключить только граждане старше 18 лет. Если гражданин младше этого возраста захочет жениться, нужно будет получить разрешение в специальном суде. В этом случае должностным лицам предстоит решить, не повлияет ли негативно ранний брак на будущее юного молодожена.

Министр юстиции Валид ас-Самаани разослал новый закон по всем местным судам.

В январе 2019 года в Саудовской Аравии вступил в силу закон, запрещающий жениться подросткам младше 15 лет. До этого в стране не было закона, устанавливающего минимальный возрастной порог для вступления в брак, отметил сайт «Аргументы и факты».

Согласно данным Всемирного экономического форума, в 117 странах детям разрешается вступать в брак при определенных обстоятельствах, также в некоторых из них может быть законодательно не установлен возраст для регистрации отношений. По данным ЮНИСЕФ, каждый год в мире женятся 39 тысяч детей.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии. Гражданок этой страны будут принимать на службу в разные войска, а еще им можно будет занимать офицерские должности и быть рядовыми.