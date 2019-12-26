    26 декабря 2019, 12:53

    Ранние браки отменили в Саудовской Аравии

    Алена Макаренко

    Власти Саудовской Аравии запретили ранние браки. Этому решению предшествовали многолетние споры, сообщила Saudi Gazette.

    Теперь брак могут заключить только граждане старше 18 лет. Если гражданин младше этого возраста захочет жениться, нужно будет получить разрешение в специальном суде. В этом случае должностным лицам предстоит решить, не повлияет ли негативно ранний брак на будущее юного молодожена.

    Министр юстиции Валид ас-Самаани разослал новый закон по всем местным судам.

    В январе 2019 года в Саудовской Аравии вступил в силу закон, запрещающий жениться подросткам младше 15 лет. До этого в стране не было закона, устанавливающего минимальный возрастной порог для вступления в брак, отметил сайт «Аргументы и факты».

    Согласно данным Всемирного экономического форума, в 117 странах детям разрешается вступать в брак при определенных обстоятельствах, также в некоторых из них может быть законодательно не установлен возраст для регистрации отношений. По данным ЮНИСЕФ, каждый год в мире женятся 39 тысяч детей.

    Ранее в Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии. Гражданок этой страны будут принимать на службу в разные войска, а еще им можно будет занимать офицерские должности и быть рядовыми.