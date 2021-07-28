Раннехристианские храмы восстановят в Сирии

Археологи РАН планируют поехать в экспедицию в Сирию для посещения памятников в провинциях Ракка и Дераа. Произойдет это, скорее всего, осенью. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на замдиректора Института истории материальной культуры Наталью Соловьеву.

Проект под названием «Спасение раннехристианских церквей Сирии» рассчитан на два года. Работы по нему начались еще в апреле, однако пока они приостановлены из-за того, что в этих местах находиться опасно. Сроки реализации зависят от мер по обеспечению охраны от боевиков, сообщил «Взгляд».

Проект организовал Институт истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. В течение двух лет археологи обследуют раннесредневековые христианские храмы, подготовят ортофотопланы и 3D-модели и передадут материалы сирийской стороне.