«Ранили в обе ноги». Дети из Мариуполя рассказали, как нацбаты обстреляли их за попытку покинуть город

Украинские националисты стреляли по машинам, на которых семьи с детьми пытались покинуть Мариуполь. Некоторые дети получили ранения. С журналистами проекта WarGonzo пообщались мать двух раненых детей и сами мальчик и девочка.

«Мы хотели уехать куда-нибудь подальше. Начали выезжать колонной из двух машин. Машины, нашу и другую, просто без предупреждения расстреляли снайперы. По касательной попали в дочь. Сыну прострелили тоже ногу по касательной. Они сказали: „Возвращайтесь назад“. И мы вернулись», — в слезах рассказала жительница Мариуполя.

Мальчик рассказал журналисту проекта, что ему «чуть-чуть попало в ногу». Девочка была более словоохотлива.

«Мы пытались уехать из Мариуполя в сторону Бердянска. В первый раз нам попали в дверь в сторону водителя, нас не пустили. Когда ехали обратно, нам обстреляли полностью машину, двери. Мне попало в ногу и по касательной во вторую», — вспомнила она.

Еще один местный житель сообщил, что впереди ехал автомобиль с пятью детьми, но националисты не пощадили и эту семью.

«Мужчина открыл дверь и говорит: „Ребята, не стреляйте, у меня дети“. Но они прошили его в ногу и жену в голень. Про детей не знаю», — отметил мариуполец.

Представитель проекта WarGonzo рассказал также о бабушке с девочкой, чью машину также обстреляли «азовцы* и неонацисты» — обе также ранены в ноги, им оказывают помощь.

Ранее житель Мариуполя рассказал на видео, как нацбат выселял людей из квартир на верхних этажах домов, чтобы устроить там огневые точки.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.