Раненый военный из ЛНР признался, что готов продолжить бой после лечения

Военнослужащие из рядов Народной милиции Луганской Народной Республики, которые получили ранения в результате боевых действий, готовы при первой возможности снова встать встрой. Об этом сообщил Telegram-канал НМ ЛНР.

В сообщении говорится, что боевой дух этих людей находится на самом высоком уровне и они готовы закончить начатое дело — «очистить землю от киевских оккупантов».

«Попал сюда из артиллерийского обстрела 120-й, попала в мягкие ткани, в голени. Слава богу, ничего страшного. Врачи сделали свою работу. Дай бог, если все нормально, буду боеспособный, буду продолжать начатое дело, защищать своих родителей», — рассказал один из военных.

Ранее стало известно, что автоколонна МЧС России привезла в Луганск более 48 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах питания, предметах первой необходимости, стройматериалах и наборах сухих продовольственных товаров.