Раненый писатель Рушди пошел на поправку

Пострадавший при нападении британский писатель Салман Рушди идет на поправку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Салман Рушди был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и смог говорить в субботу, на следующий день после того, как он получил ножевое ранение, когда готовился прочитать лекцию в северной части штата Нью-Йорк», — написало издание.

Рушди по-прежнему в больнице, но его коллега Аатиш Тасир вечером написал в Twitter, что раненый «выключен из аппарата ИВЛ и разговаривает (и шутит)». Агент Рушди Эндрю Уайли подтвердил эту информацию, но дополнительных подробностей не предоставил.

На писателя напали перед его выступлением в Нью-Йорке 12 августа. Мужчина получил серьезные ножевые ранения. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

Подозреваемого уже арестовали. По разным версиям, нападение было связано с жаждой наживы или религиозными убеждениями. Рушди — автор романа «Сатанинские стихи», у него много врагов, а в Иране за его убийство объявили награду в три миллиона долларов.