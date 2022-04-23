Раненый инвалид приехал к лежачей маме в Рубежное по предчувствию и спас ей жизнь

Пожилой мужчина-инвалид приехал к маме в Рубежное по зову сердца. Предчувствие не подвело: во время его ночевки в родительском доме в здание прилетел снаряд. Чудом выжившие жители Рубежного поделились своей историей с РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что его одолевали дурные мысли. Он уехал к соседям за едой, но из-за предчувствия решил поскорее вернуться. Он добирался к маме на попутках три дня со Старобельска. В ночь после его возвращения в дом попала ракета ВСУ.

«Попал снаряд в крышу нашего дома. Не частного — трехэтажного. Он пробил шифер и упал с крыши внутрь самого объекта. Там был сухой материал, поэтому снаряд с легкостью воспламенился», — описал удар мужчина.

Он обратился к солдатам ЛНР. Они помогли мужчине вынести маму с квартиры. Солдаты быстро отреагировали. Мужчина поблагодарил их за это. Он отметил, что действия солдат спасли маме жизнь, но сама квартира сгорела.

Женщина рассказала, что мужчина выбежал в домашних тапочках и пледе. Из-за пожара он остался без денег

Самого мужчину снайпер ВСУ ранил в руку еще до отъезда за продуктами. Он рассказал журналисту как это произошло.

«Со спины, и прямо в руку меня ранили. И когда зашел домой я, рассказал маме о том, что такое случилось. „Мам, ты не волнуйся, я живой, все будет хорошо, не переживай за меня“. Она начала плакать», — рассказал мужчина.

Он предположил, что снайпер служит в Нацгвардии Украины.

«Я так понял, что это с Нацгвардии. Они люто ненавидят нас, мирных жителей. Их много. Их называют, простите за выражение, нацистами. Больше всего они хотят ранить мирных жителей. Я не знаю для чего они это делают. Они люто ненавидят нас. А мы людям другим мирным ничего плохого не делали. Мы мирные жители, как мы все с вами, понимаете?», — сказал мужчина.

Мама мужчины рассказала, что они с сыном часто выживали без еды.

«Было такое, что нечего есть. Было, было. Мы голодали. Сын вам рассказал, как он готовил кушать и в это время снайпер ему отбил палец?» — поделилась она.

Также женщина отметила, что от государства они практически ничего не получали. За социальной помощью приходилась стоять в очередях из сотен людей. Ее сын болен, поэтому ему не всегда удавалось выстоять до конца. Женщина сказала, что иногда он терял сознание в очереди и возвращался домой без ничего.

Она сказала, что из с сыном жизнь невозможно описать словами. Близких соседей у них не осталось. Все, кто мог, уже уехали, сказала женщина.

«Знаете, то, что я с сыном пережила это вам не рассказать и не описать. Понимаете? Когда ты смотришь, а все горит на твоих глазах и ты ничего не можешь сделать… а они горят — дома квартиры… А ты больной, прикованный и не можешь встать, не можешь ничего сделать. Ты бессильный», — описала она свою боль.

Представители РИА «Новости» сообщили, что сейчас мама и сын в безопасности.