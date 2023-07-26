Мир 26 июля 2023, 08:38 Раненые на Купянском направлении солдаты ВСУ бесследно пропали Офицер Марочко: эвакуированные с Купянского направления в Харьков солдаты ВСУ пропали Unsplash

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Родственники украинских солдат, получивших ранения на Купянском направлении, потеряли с ними связь. Военных собирались эвакуировать в Харьков, но до госпиталя они не доехали, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«С Купянского направления начали пропадать раненые военнослужащие, которых эвакуировали в город Харьков», — написал он.

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Солдаты получили в боях тяжелые травмы. Судя по записям в журналах, медики на местах отправили их в Харьковский военно-медицинский клинический центр. Однако по словам Андрея Марочко, в медучреждении родственникам заявили, что не принимали таких пациентов. Семьи не смогли найти бойцов и забили тревогу.

Украинская армия начала стягивать на Купянское направление дополнительную технику, сообщил «Царьград». Военные колонны проехали через Харьков и Чугуев. Российский истребитель Су-34 ударил в этом районе боевых действий по силам 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.