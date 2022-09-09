Три жителя ДНР погибли при обстрелах ВСУ в течение суток | 360°

Мир 09 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Три жителя ДНР погибли при обстрелах ВСУ в течение суток Штаб теробороны ДНР: за сутки при обстрелах ВСУ погибли 3 мирных жителя и пострадали 12 РИА «Новости»

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За сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибли три человека и пострадали еще 12. Об этом сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.

В Киевском районе Донецка, на улице Савченко, ранило мужчину и женщину. Кроме того, украинские снаряды повредили здание кондитерской фабрики «ДонКо» в Ленинском районе Донецка, на Ленинском проспекте. Домостроения оказались повреждены и в Никитовском районе Горловки, на улице Фадеева.

По информации представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, в Петровском районе в результате обстрелов ВСУ обесточены 12 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 1050 абонентов.

Штаб теробороны посоветовал местным жителям не выходить из дома без особой необходимости.

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